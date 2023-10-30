30 октября – День основания Российского военно-морского флота В 1696 году 20 октября по старому стилю, или 30-го по новому, Боярская Дума нашего государства одобрила создание регулярных военно-морских сил.
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