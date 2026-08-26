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Регионы России

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«Газпром Арена» опровергла проведение концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге

«Газпром Арена» опровергла проведение концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Футбольный стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге официально заявила, что не заключала договоров на проведение концертов американского рэпера Канье Уэста, которые были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года.

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