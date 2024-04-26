Подполье: нанесён удар по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали БПЛА

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по зданию в подконтрольном киевским властям городе Херсоне, с крыши которого украинские войска запускали беспилотники.
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