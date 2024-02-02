Мощные взрывы прогремели в Кривом Роге и Кропивницком

Взрывы раздались в ночь на 2 февраля на территории Кривого Рога Днепропетровской области. Также громкие звуки слышались в Кропивницком (ранее — Кировоград) на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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