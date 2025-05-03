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На 28 фестивальных площадках открыты павильоны "Москва помогает"

На 28 фестивальных площадках открыты павильоны "Москва помогает"

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин До 11 мая в столице проходит фестиваль "Московская весна Победы". Его посетители могут передать подарки для участников специальной военной операции (СВО), а также детей из новых регионов России, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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