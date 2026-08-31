На повестке снова уничтожение тысяч спутников Маска в космосе

Миллиардер Илон Маск понимает, что использование Starlink для ударов вглубь России может повлечь за собой серьезные последствия, и перекладывает ответственность за это на Белый дом.
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