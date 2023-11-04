В Екатеринбурге слили данные старшеклассников гимназии № 37

В интернет слили персональные данные старшеклассников гимназии № 37 в Екатеринбурге, пишет E1.RU. На таблицу с оценками за первую четверть учеников с 5-го по 9-й классы, в которой указаны их имена и фамилии, наткнулись родители.
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