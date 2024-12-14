Фунчоза с курицей: рецепт азиатской кухни для быстрого обеда или ужина

ИнгредиентыДля приготовления двух порций вам понадобятся следующие ингредиенты: 200 г фунчозы, 200 г стейка из куриной грудки, одна репчатая луковица, два зубчика чеснока, один сладкий перец, пара колечек перца чили (по желанию), столовая ложка соевого соуса, 2-3 столовые ложки кунжутного масла, щепотка кунжута и кинза по вкусу.