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Самозанятых таксистов предлагают освободить от медицинского и техосмотра

Самозанятых таксистов предлагают освободить от медицинского и техосмотра

В Госдуме разработали проект закона о новых нормах для самозанятых водителей такси. Автор инициативы Сергей Лисовский, зампредседатель комитета Госдумы по защите конкуренции, предлагает, в частности, освободить таксистов от необходимости проходить медицинские и технические осмотры, а также оформлять путевой лист по своему усмотрению.

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