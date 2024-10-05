Самозанятых таксистов предлагают освободить от медицинского и техосмотра

В Госдуме разработали проект закона о новых нормах для самозанятых водителей такси. Автор инициативы Сергей Лисовский, зампредседатель комитета Госдумы по защите конкуренции, предлагает, в частности, освободить таксистов от необходимости проходить медицинские и технические осмотры, а также оформлять путевой лист по своему усмотрению.