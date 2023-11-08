Макгрегор раскритиковал лидерство Махачева в рейтинге UFC P4P

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на лидерство россиянина Ислама Махачева в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P).
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