Минниханов и Чернышенко проверили готовность Академии тенниса к «Играм будущего»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Раис Татарстана Рустам Минниханов оценили готовность здания Казанской академии тенниса к проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии