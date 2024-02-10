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ГТРК Татарстан

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Минниханов и Чернышенко проверили готовность Академии тенниса к «Играм будущего»

Минниханов и Чернышенко проверили готовность Академии тенниса к «Играм будущего»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Раис Татарстана Рустам Минниханов оценили готовность здания Казанской академии тенниса к проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

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