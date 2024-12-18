Наследники бандеровцев. Кто помогает ГУР и СБУ совершать теракты в России

Илья Ропшин 18 декабря 2024 г. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Неизвестный привёл в действие взрывное устройство, заложенное в оставленный рядом с подъездом жилого дома самокат.
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