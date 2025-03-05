Вниманию медицинских организаций!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпринимательства, осуществляющих медицинскую деятельность, о необходимости внесения сведений в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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