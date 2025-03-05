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Вниманию медицинских организаций!

Вниманию медицинских организаций!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпринимательства, осуществляющих медицинскую деятельность, о необходимости внесения сведений в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной … .

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