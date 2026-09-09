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Царьград

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В Лобне запустили единый автобус №23 до станций МЦД Лобня и Сходня

В Лобне запустили единый автобус №23 до станций МЦД Лобня и Сходня

С 7 сентября в Лобне начал действовать единый автобусный маршрут №23, охватывающий сразу два железнодорожных направления — станции МЦД Сходня и МЦД Лобня.

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