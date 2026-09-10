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Красный Север

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Более 1,4 тысячи детей получили реабилитационные сертификаты в ЯНАО

Более 1,4 тысячи детей получили реабилитационные сертификаты в ЯНАО

На Ямале более 1400 детей с ограниченными возможностями получили реабилитационные сертификаты. С помощью него можно оплатить медицинские и социальные услуги в организациях по всей России, сообщила пресс-служба главы Ямала.

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