Более 1,4 тысячи детей получили реабилитационные сертификаты в ЯНАО

На Ямале более 1400 детей с ограниченными возможностями получили реабилитационные сертификаты. С помощью него можно оплатить медицинские и социальные услуги в организациях по всей России, сообщила пресс-служба главы Ямала.
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