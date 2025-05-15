Двух севастопольцев задержали за сбор данных о ВС РФ и подготовку терактов

ФСБ задержала в Севастополе двух местных жителей по подозрению в сборе и передаче украинской стороне информации о дислокации ВС России и подготовке терактов против российской армии по заданию Службы безопасности Украины.
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