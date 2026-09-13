Госжилфонд РТ обеспечил жильем 253 молодые семьи с начала 2026 года

С начала 2026 года Госжилфонд обеспечил жильем 253 молодые семьи. За время действия программы, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, квартиры получили 3356 молодых семей республики.
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