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Татар-информ

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Госжилфонд РТ обеспечил жильем 253 молодые семьи с начала 2026 года

Госжилфонд РТ обеспечил жильем 253 молодые семьи с начала 2026 года

С начала 2026 года Госжилфонд обеспечил жильем 253 молодые семьи. За время действия программы, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, квартиры получили 3356 молодых семей республики.

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