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лина любимцева

УКРАИНСКИМ СОЛДАТАМ нужно повернуть свое оружие против жЫдо-бандэровской хунты, которая захватила власть на Украине в результату ГОСПЕРЕВОРОТА в 2014 году!! ОСВОБОЖДАЙТЕ СВОЮ НЭНЬКУ ОТ ЖЫДО-БАНДЭРЬЯ!!