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В Сети набирает популярность видеоролик, призывающий солдат ВСУ сдаваться в плен

В Сети набирает популярность видеоролик, призывающий солдат ВСУ сдаваться в плен

Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, призывающий военнослужащих украинской армии сдаваться в плен.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
УКРАИНСКИМ СОЛДАТАМ нужно повернуть свое оружие против жЫдо-бандэровской хунты, которая захватила власть на Украине в результату ГОСПЕРЕВОРОТА в 2014 году!!  ОСВОБОЖДАЙТЕ СВОЮ НЭНЬКУ ОТ ЖЫДО-БАНДЭРЬЯ!!
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