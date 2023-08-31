В Сети набирает популярность видеоролик, призывающий солдат ВСУ сдаваться в плен

Новости, события, фактыВоенное делоПодписатьсяВ Сети набирает популярность видеоролик, призывающий солдат ВСУ сдаваться в плен Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, призывающий военнослужащих украинской армии сдаваться в плен.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваУКРАИНСКИМ СОЛДАТАМ нужно повернуть свое оружие против жЫдо-бандэровской хунты, которая захватила власть на Украине в результату ГОСПЕРЕВОРОТА в 2014 году!! ОСВОБОЖДАЙТЕ СВОЮ НЭНЬКУ ОТ ЖЫДО-БАНДЭРЬЯ!!Ответить18 час.
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