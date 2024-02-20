В Конгрессе США разработали новый вариант проекта о финансировании Украины

Члены палаты представителей Соединенных Штатов республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден разработали альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи Украине и Израилю, они призвали Конгресс поддержать документ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии