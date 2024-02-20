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  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
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В Конгрессе США разработали новый вариант проекта о финансировании Украины

В Конгрессе США разработали новый вариант проекта о финансировании Украины

Члены палаты представителей Соединенных Штатов республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден разработали альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи Украине и Израилю, они призвали Конгресс поддержать документ.

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