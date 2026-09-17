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Какие птицы улетают на юг осенью: расписание перелётных птиц

Каждую осень миллионы птиц покидают привычные места и отправляются за тысячи километров. Но далеко не все пернатые улетают на юг.

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