Песков объяснил неожиданное появление Путина в военной форме: «Это сигнал»

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление президента РФ Владимира Путина на пункте управления курской группировкой войск в военной форме является «сигналом решимости».
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