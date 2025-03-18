Новый эпатажный стиль Лолиты Милявской вызвал оторопь соотечественников

17 марта в рамках Московской недели моды состоялся показ известного дизайнера Игоря Гуляева. Эксперт в мире фэшн Игорь Гуляев накануне представил свою новую коллекцию, вдохновлённую модой рубежа XIX—XX веков, при этом он умело адаптировал её к современным тенденциям.
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