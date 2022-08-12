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Мактавиш – 7-й игрок в истории молодежной сборной Канады с покером на МЧМ. У него 4+2 в игре со Словакией

Мэйсон Мактавиш – 7-й игрок в истории молодежной сборной Канады с покером на МЧМ. 19-летний нападающий отличился в матче группового этапа против Словакии (11:1), всего набрав 6 (4+2) очков.

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