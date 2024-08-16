На трассе Казань – Оренбург в Татарстане приостановят движение из-за велогонок

На участке трассы Казань – Оренбург в Татарстане 17 августа на девять часов приостановят движение транспорта во время проведения соревнований по велогонкам, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
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