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«Авангард» пригласил на матчи пассажиров и экипаж рейса, летевшего в Омск и совершившего удачную экстренную посадку в Новосибирской области

«Сегодня утром рейс «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области.

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