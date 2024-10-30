Часть села Трудовое – в серой зоне, противник отступает к северу Российские войска продолжают приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы.
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Часть села Трудовое – в серой зоне, противник отступает к северу Российские войска продолжают приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы.
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