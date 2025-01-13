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В Подмосковье мужчина напал с ножом на посетителей и сотрудников магазина

В Подмосковье мужчина напал с ножом на посетителей и сотрудников магазина

В Подмосковье пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина. Несколько человек ранены, подозреваемый задержан, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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