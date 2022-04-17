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Карлос Сайнс о сходе в Мельбурне: «Важно вернуться и в следующей гонке не упустить ни одной детали»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признал, что пока не может выжимать из нового болида его максимальные возможности, как это делает его напарник Шарль Леклер.

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