ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 февраля 2023 года

Энергия дня тринадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 943 = Белый, отливающий сталью Огонь, могучий и священный - это Огонь Вознесения =Всё, что вы захотели понять, состоит не из слов - оно состоит из эмоции и видения = Всякий, кто удаляется от идеи, в конце концов остаётся при одних ощущениях = Выбрать время – значит, сберечь время, а что сделано несвоевременно, сделано понапрасну = Высшее самообладание - это есть ровность Духа при всех внешних случайностях = Главное, мы - те, кто сотворён из пыли Космоса, наследуя Жизнь от беспредельного Целого = Государство - Система, порабощающая и подавляющая человеческую личность = Детям живётся интересно потому, что для них Мир нов.