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UBS Warns Trump's 100% Generic Drug Tariff Puts Indian Pharma "On Notice"; Goldman Flags Reshoring Winners

UBS Warns Trump's 100% Generic Drug Tariff Puts Indian Pharma "On Notice"; Goldman Flags Reshoring Winners

UBS Warns Trump's 100% Generic Drug Tariff Puts Indian Pharma "On Notice"; Goldman Flags Reshoring Winners President Trump will impose a 100% tariff on imported generic drugs starting in August 2028, rising to 200% a year later, unless manufacturers shift production to the US.

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