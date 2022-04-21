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Тухель о 2:4 с «Арсеналом» без Рюдигера: «Когда он был на поле, «Челси» пропустил 7 от «Брентфорда» и «Реала». Дело не в отдельных игроках»

Томас Тухель высказался об отсутствии защитника Антонио Рюдигера в игре с «Арсеналом» (2:4). Главный тренер «Челси» дал комментарий после перенесенного матча 25-го тура АПЛ.

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