Парад и салют в честь Дня ВМФ исключили из программы праздника в Петербурге

Главный военно-морской парад и праздничный салют в честь Дня ВМФ не состоятся в Санкт-Петербурге второй год подряд, следует из программы мероприятий, опубликованной правительством города 23 июля на официальном сайте администрации Санкт‑Петербурга.
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