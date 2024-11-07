Китай всегда уделяет Мьянме повышенное внимание в своей дипломатии с сопредельными странами -- премьер Госсовета КНР

Куньмин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Китай всегда уделяет Мьянме повышенное внимание в своей дипломатии с сопредельными странами и будет неизменно поддерживать Мьянму в выборе пути развития, соответствующего ее национальным условиям.
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