Кадр из фильма "Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника", 1966 года.
Куда делись двоечники и второгодники? В СССР были, а теперь нет?
Комментарии
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Владимир Акулов
Если я купил, например , холодильник... Кто отвечает за его качество ? Конечно , завод, который технику произвел... Кто отвечает за РЕЗУЛЬТАТ учебы ? ТОТ , КТО УЧИТСЯ ! Школа , класс , учителя только НАПРАВЛЯЮТ ученика ...Пусть ученик просто выучит всё , что надо по Программе ... Сейчас есть доступ к любым учебникам ... Благодаря инету любой ученик сейчас В МИГЕ от любого ЗНАНИЯ ... Что мешает ученику отлично учиться ? Только его лень , отсутствие мотивации... Почему в любом классе , во все времена , при любом учителе ... Всегда есть 2-3 хороших ученика ... Которые отлично учатся ?! Они есть ... ПОТОМУ ЧТО ОНИ ИМЕЮТ СПОСОБНОСТИ К УЧЕБЕ И ХОТЯТ УЧИТЬСЯ! ** У Ломоносова не было никаких возможностей учиться... Но он пешком пришел в Москву , выучился, и организовал МГУ! Кто хочет учиться -хорошо учиться ... Обвиняют школы , министерства , учителей, учебники , ЕГЭ ... Мол , *не дают учиться* ... Обвиняют те , кто не хочет на себя брать ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свои *двойки*, за свою лень ... На других всегда перекладывают ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою тупость *экстерналы*... Это такой психологический тип... У которого всегда ДРУГИЕ ВИНОВАТЫ... Только не он сам...
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Споры на форуме - Сейчас в школе плохо учат. Павел ОТВЕТ -Образование не дают ! Образование БЕРУТ те , кто сам ХОЧЕТ учиться. За результат учебы отвечает тот , кто учится... Не учитель отвечает за придурка , который ничего из заданного не выучил! За свое безделье , отсутствие памяти и способностей к обучению отвечает сам школьник! Школьник сам должен выучить весь материал всех школьных учебников... Ведь сейчас все учебники есть в избытке! Весь школьный материал есть в инете. Вот говорят , что школа , учителя виноваты , что школьники - придурки плохо учатся... А ну -ка , подумаем! Почему даже у плохого учителя в классе всегда есть 3-4 ученика - отличника... Которые отлично сдают даже проклинаемый ЕГЭ... Ответ : некоторые школьники сами ХОТЯТ учиться... У них есть способности к учебе... ** Школа - это единственное место на земле , где к школьникам относятся по- человечески...С учетом *возрастной невменяемости * школьников... Никогда больше нигде в жизни у школьников этого не будет.
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3 час.
Гость Гатапонта
СССР и Россия, это совершенно разные страны. В СССР учили и воспитывали, поэтому, дети с советским образованием намного грамотнее российских детей.
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3 час.
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