Куда делись двоечники и второгодники? В СССР были, а теперь нет?

Владимир Акулов

Если я купил, например , холодильник... Кто отвечает за его качество ? Конечно , завод, который технику произвел... Кто отвечает за РЕЗУЛЬТАТ учебы ? ТОТ , КТО УЧИТСЯ ! Школа , класс , учителя только НАПРАВЛЯЮТ ученика ...Пусть ученик просто выучит всё , что надо по Программе ... Сейчас есть доступ к любым учебникам ... Благодаря инету любой ученик сейчас В МИГЕ от любого ЗНАНИЯ ... Что мешает ученику отлично учиться ? Только его лень , отсутствие мотивации... Почему в любом классе , во все времена , при любом учителе ... Всегда есть 2-3 хороших ученика ... Которые отлично учатся ?! Они есть ... ПОТОМУ ЧТО ОНИ ИМЕЮТ СПОСОБНОСТИ К УЧЕБЕ И ХОТЯТ УЧИТЬСЯ! ** У Ломоносова не было никаких возможностей учиться... Но он пешком пришел в Москву , выучился, и организовал МГУ! Кто хочет учиться -хорошо учиться ... Обвиняют школы , министерства , учителей, учебники , ЕГЭ ... Мол , *не дают учиться* ... Обвиняют те , кто не хочет на себя брать ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свои *двойки*, за свою лень ... На других всегда перекладывают ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою тупость *экстерналы*... Это такой психологический тип... У которого всегда ДРУГИЕ ВИНОВАТЫ... Только не он сам...