Политика Игоря Таланцева Между Патриархом и муфтием Москвы возникла заочная полемика. Патриарх выступил в защиту культуры и традиций русского народа, а муфтий заявил, что Россия должна быть открыта "всем национальностям и религиям".
Патриарх настроен серьезно! Кирилл призвал Путина положить конец засилью мигрантов — муфтий Москвы выступил против
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Власть наша просыпается когда камень падает на голову! Так же было и с Пригожиным, молчали до тех пор, пока не пришлось кричать и пролилась кровь. А это позорный факт.
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Так нам из России сделать проходной двор , а они для нас закрыты . И мало того , что мы у них настроили , так нас оттуда ещё и выгнали . Милое дело . А теперь они к нам как в сортир ходят . Позвольте . У нас муфтии обслуживают своих прихожан , а чужие пусть ковриком на улице пользуются после своих злодеяний . Ищите , кто их здесь привечает и гоните их без права проживания вместе с теми и туда откуда приехали . И никаких работ не предлагать этим недоумкам , бездельникам и нарушителям законов . А муфтию нечего их защищать . Патриарх абсолютно прав . А Токаев только что и умеет , так это физиономией торговать , а не страной руководить . Их предупреждали . Имели право и все возможности жить в нашей стране в любой точке не отделяясь , а отделились так теперь отрезанный ломоть . Ждёт вас судьба краины .
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10 час.
алекс кузь
Спасибо кириллу, но не нужно действовать так прямолинейно. Муфтии, понятно, лезут в кремль. Кирилл мог бы организовать миссии в региональных анклавах , как там живут православные, где они торгуют и чем живут, бизнес, досуг. Вопросы социаьной справедливости : где стены плача или памятные доски мученникам в местах содержания граждан рф в рабстве, что там с государственным русск языком. Станет понятно , чем дышат обитатели уютных поместий . Настало время подвижничества для священников, которые пусть пешком с молитвой бороздят просторы страны.
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2 час.
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