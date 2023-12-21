Патриарх настроен серьезно! Кирилл призвал Путина положить конец засилью мигрантов — муфтий Москвы выступил против

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Так нам из России сделать проходной двор , а они для нас закрыты . И мало того , что мы у них настроили , так нас оттуда ещё и выгнали . Милое дело . А теперь они к нам как в сортир ходят . Позвольте . У нас муфтии обслуживают своих прихожан , а чужие пусть ковриком на улице пользуются после своих злодеяний . Ищите , кто их здесь привечает и гоните их без права проживания вместе с теми и туда откуда приехали . И никаких работ не предлагать этим недоумкам , бездельникам и нарушителям законов . А муфтию нечего их защищать . Патриарх абсолютно прав . А Токаев только что и умеет , так это физиономией торговать , а не страной руководить . Их предупреждали . Имели право и все возможности жить в нашей стране в любой точке не отделяясь , а отделились так теперь отрезанный ломоть . Ждёт вас судьба краины .