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Ученые считают, что закаливание может помочь увеличить продолжительность жизни человека

Ученые считают, что закаливание может помочь увеличить продолжительность жизни человека

Немецкие исследователи решили выяснить, может ли холод стать эликсиром жизни. Ведь еще древние врачи, в том числе Гиппократ, рекомендовали закаливание.

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