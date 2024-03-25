Школа на Байконуре в Калуге готова уже на 85%

Сенатор Анатолий Артамонов проверил ход строительства новой школы в калужском микрорайоне Байконур. На сегодняшний день готовность школы на улице Байконурской в Калуге - 85 %, к лету строительство и отделку должны завершить.
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