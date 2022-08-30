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Командующий Северным флотом передал награду родным погибшего Героя России капитана Евгения Козловского

Командующий Северным флотом передал награду родным погибшего Героя России капитана Евгения Козловского

Командующий Северным флотом выразил слова соболезнования вдове и родителям Евгения Козловского и поблагодарил их за воспитание героя.

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