Происшествия
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Происшествия

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Полицейские выявили в Запорожской области факт незаконного хранения боеприпасов

В рамках работы по противодействию незаконному обороту оружия сотрудники УМВД России «Мелитопольское» провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых выявили факт незаконного хранения боеприпасов.

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