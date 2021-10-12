Bloomberg: Георгиева сохранит за собой пост главы МВФ

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. США заявили в понедельник Исполнительному совету Международного валютного фонда (МВФ), что не намерены добиваться отставки главы этой организации Кристалины Георгиевой из-за скандала вокруг аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год.
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