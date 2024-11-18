Какой сегодня праздник: 19 ноября – Международный мужской день

Международный мужской день, который отмечается 19 ноября, появился в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Основатель праздника, доктор Джером Тилуксингх, выбрал эту дату в честь дня рождения своего отца, который стал для него примером.
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