«Звезда»: жители Курской области голосовали на выборах главы региона под гул сирены воздушной тревоги

Выборы глав регионов прошли с 6 по 8 сентября в 21 регионе России. Жители Курской области не побоялись прийти на участки и отдать свои голоса на фоне регулярных сигналов воздушной тревоги, сообщил сайт телеканала «Звезда».
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