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В Германии предложили вернуться к свободной торговле энергоресурсами

В Германии предложили вернуться к свободной торговле энергоресурсами

Германии следует положить конец войнам в Европе и Западной Азии, чтобы вернуться к свободной и мирной покупке энергоресурсов, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла 5 августа в соцсети X.

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