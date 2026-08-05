Германии следует положить конец войнам в Европе и Западной Азии, чтобы вернуться к свободной и мирной покупке энергоресурсов, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла 5 августа в соцсети X.
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