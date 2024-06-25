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Военное обозрение

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Так спокойнее: ядерный меч становится острее

Так спокойнее: ядерный меч становится острее

Баланс сил в ядерном противостоянии стремительно возвращается во времена холодной войны. С одной стороны, тревожно, что Вашингтон и Москва обменяются ударами, и весь мир пойдёт в труху.

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