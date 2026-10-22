ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Поддержка многодетных семей станет одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития ДНР до 2042 года, сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.
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