РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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По приглашению мэра Москвы с 3 по 8 января 2023 года столицу посетят дети из российских регионов

По приглашению мэра Москвы с 3 по 8 января 2023 года столицу посетят дети из российских регионов

Москва подготовила обширную программу для детей из регионов в новогодние праздники Столицу по традиции по приглашению мэра Москвы с 3 по 8 января следующего года посетят посетят дети из российских регионов, в том числе жители новых территорий.

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