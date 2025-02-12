Землетрясение около базы «Зона-51» породило новые дискуссии о таинственном испытательном полигоне

Спутниковый снимок базы ВВС США «Зона-51» / © Digital Glode «Зона-51» давно стала культурным феноменом благодаря конспирологам, которые связывают этот объект с НЛО, инопланетянами и испытаниями экспериментальных самолетов.
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