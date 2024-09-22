Учёные назвали напитки, которые защитят от слабоумия

Найдена неожиданная польза кофеина для людей с повышенным давлением.В ходе нового исследования, которое было проведено учёными Медицинского университета Нинся в Китае, было установлено, что кофе и чай могут снизить риск развития деменции.
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