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В Подмосковье арестована группа продавцов сертификатов о прививках

В Подмосковье арестована группа продавцов сертификатов о прививках

В подмосковном городе Электросталь сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная деятельность группы из восьми человек, которая занималась реализацией сертификатов о вакцинации, информирует Business FM со ссылкой на источники.

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