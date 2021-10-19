В Подмосковье арестована группа продавцов сертификатов о прививках

В подмосковном городе Электросталь сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная деятельность группы из восьми человек, которая занималась реализацией сертификатов о вакцинации, информирует Business FM со ссылкой на источники.
В подмосковном городе Электросталь сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная деятельность группы из восьми человек, которая занималась реализацией сертификатов о вакцинации, информирует Business FM со ссылкой на источники.
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