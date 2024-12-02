Регина Тодоренко стала Светланой Светличной

Роль Светланы Светличной в фильме «Бриллиантовая рука» прославила актрису на весь Советский Союз. Теперь культовый образ будет воссоздан Региной Тодоренко в новогоднем проекте ТНТ под названием «Небриллиантовая рука», который выйдет на экраны 31 декабря.